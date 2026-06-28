Кому можуть відмовити у субсидії?

Житлову субсидію призначають з урахуванням доходів домогосподарства та майнового стану. Як повідомляє Пенсійний фонд України, у 2026 році порядок нарахування допомоги не змінився.

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Однак законодавство передбачає випадки, коли у призначенні допомоги можуть відмовити. Зокрема, це можливо, якщо:

хтось із членів домогосподарства протягом року до звернення здійснив покупку або оплатив послугу на суму понад 50 тисяч гривень (за окремими винятками);

один із членів сім'ї має депозит понад 100 тисяч гривень або купував іноземну валюту чи банківські метали на суму понад 50 тисяч гривень;

у складі домогосподарства є особа, яка понад три місяці не сплачує аліменти;

сім'я володіє кількома житловими об'єктами або житлом великої площі, якщо на нього не поширюються визначені законом винятки;

хтось із членів сім'ї має автомобіль віком до п'яти років або більше одного транспортного засобу, якому менше 15 років (крім випадків, передбачених законодавством);

заявник не повернув надміру отриману субсидію за попередні періоди.

Окрему увагу під час призначення допомоги приділяють членам сім'ї, які перебувають за кордоном. У таких випадках Пенсійний фонд оцінює обставини індивідуально, а заявника можуть попросити надати документи, що підтверджують статус і джерела доходів.

Також значення має склад домогосподарства та місце реєстрації членів сім'ї. А саму субсидію можна через Пенсійний фонд, ЦНАП або онлайн через портал Дія.

Як оформити субсидію у 2026 році?

Право на субсидію мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують визначений державою обов'язковий платіж.

Подати заяву можна особисто до сервісного центру Пенсійного фонду, через ЦНАП, поштою або онлайн через портал Дія чи вебпортал електронних послуг ПФУ. У більшості випадків необхідну інформацію Пенсійний фонд отримує з державних реєстрів, тому збирати додаткові довідки заявникам зазвичай не потрібно.