Кому могут отказать в субсидии?

Жилищная субсидия назначается с учетом доходов домохозяйства и имущественного положения. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в 2026 году порядок начисления помощи не изменился.

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Однако законодательство предусматривает случаи, когда в назначении помощи могут отказать. В частности, это возможно, если:

кто-либо из членов домохозяйства в течение года до обращения совершил покупку или оплатил услугу на сумму свыше 50 тысяч гривен (за отдельными исключениями);

один из членов семьи имеет депозит на сумму свыше 100 тысяч гривен или приобретал иностранную валюту или банковские металлы на сумму свыше 50 тысяч гривен;

в составе домохозяйства есть лицо, которое более трех месяцев не выплачивает алименты;

семья владеет несколькими жилыми объектами или жильем большой площади, если на него не распространяются определенные законом исключения;

кто-либо из членов семьи владеет автомобилем возрастом до пяти лет или более чем одним транспортным средством, которому менее 15 лет (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

заявитель не вернул излишне полученную субсидию за предыдущие периоды.

Особое внимание при назначении помощи уделяется членам семьи, находящимся за границей. В таких случаях Пенсионный фонд оценивает обстоятельства индивидуально, а заявителя могут попросить предоставить документы, подтверждающие статус и источники доходов.

Также имеет значение состав домохозяйства и место регистрации членов семьи. А саму субсидию можно получить через Пенсионный фонд, ЦНАП или онлайн через портал "Дія".

Как оформить субсидию в 2026 году?

Право на субсидию имеют домохозяйства, в которых расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают установленный государством обязательный платеж.

Подать заявление можно лично в сервисный центр Пенсионного фонда, через ЦНАП, по почте или онлайн через портал "Дія" либо веб-портал электронных услуг ПФУ. В большинстве случаев необходимую информацию Пенсионный фонд получает из государственных реестров, поэтому собирать дополнительные справки заявителям, как правило, не требуется.