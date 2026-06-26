Чому стаж рахується як потрійний?

Стаж множиться на 3 через застосування підвищувального коефіцієнта, повідомляє Пенсійний фонд України.

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Потрібно розуміти, що цей механізм компенсаційний. Він діє саме для громадян, що працювали або служили в особливо складних або небезпечних умовах.

Наприклад, наразі потрійний стаж можуть отримувати військовослужбовці. Йдеться про оборонців, чия служба відбувалася саме в районі бойових дій.

Також право на зарахування потрійного стажу мають депортовані особи. За умови, що вони працювали під час перебування на спецпоселенні. Зауважимо, це правило застосовується для періодів роботи до 1 січня 2004 року, якщо є підтверджувальні документи.

Зверніть увагу! У цих ситуаціях місяць стажу зараховується як – 3.

Нагадаємо, страховий стаж впливає на час виходу на заслужений відпочинок. Наразі українці можуть вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Для цього необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію в 63 буде достатньо 23 років, 65 – 15 років.