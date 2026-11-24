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Як студентка знайшла золотий ланцюжок

Дослідження поблизу Редсдейла є частиною багаторічного проєкту з вивчення життя та побуту на північному кордоні Римської імперії. Тож улітку до експедиції долучилися 52 студенти, яких розділили на дві групи: кожна працювала на місці протягом двох тижнів разом із волонтерами Redesdale Archaeology Group під керівництвом The Archaeological Practice Ltd, пише Ньюкаслський університет.

Хоча археологи регулярно знаходять артефакти на місцях колишніх римських військових об'єктів, кількість і якість цьогорічних знахідок здивували навіть досвідчених дослідників– зазначили в пресслужбі навчального закладу.

Уже в перший день польової практики Еліз Заллу виявила фрагмент золотого виробу завдовжки близько 7 сантиметрів. Ланцюжок зберігся настільки добре, що, якби був цілим, його можна було б носити навіть сьогодні. "Я не сподівалася знайти щось подібне за всю свою кар'єру", – поділилася враженнями першокурсниця.

До слова, римські ювеліри застосували складну техніку loop-in-loop: кільцям надавали форми вісімки, складали навпіл і переплітали між собою. До того ж подібні коштовності зазвичай створювали із золота винятково високої проби. Їх використовували як прикраси знаті, декоративні військові амулети або елементи спорядження високопоставлених офіцерів і членів їхніх родин.

Ерік Туріньї Доктор зі Школи історії, античних студій та археології Ньюкаслського університету Багато археологів можуть пропрацювати все життя, так і не знайшовши золотого артефакту. Тому те, що студентка першого курсу виявила чудово збережений ланцюжок уже в перший день розкопок, справді вражає.

Іншим учасникам експедиції також пощастило викопати свої скарби.

На початку практики Шеннон Вуд натрапила на загадкову свинцеву пластину з латинським написом курсивом, що могла бути торговельною пломбою, особистим посланням або ж табличкою з прокляттям.

Наступного дня Меган Поттер знайшла бронзовий декоративний елемент зі слідами позолоти, який кріпився до пояса, кінської збруї або піхов меча.

Серед численних монет, наконечників списів та керамічних уламків знайшли фрагмент посудини з видряпаним іменем (ймовірно, Мартінус), що може вказувати на власника майстерні чи конкретної речі.

Натомість в останній тиждень досліджень студентки Мейзі Вотмоу та Зої Юїлл відкопали різьблену гему з помаранчевого сердоліку – інталію, яку використовували як печатку для засвідчення листів у теплому воску.

Де проводили розкопки: дивіться на карті

Нагадаємо, раніше на острів Шеппі у графстві Кент 58-річна британка за допомогою металошукача знайшла середньовічний золотий хрест-релікварій. Попередня неофіційна оцінка реліквії вагою 10,6 грама сягає 20 тисяч фунтів стерлінгів.