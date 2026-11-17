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Що таке проба золота та які вони бувають

Проба золота – це показник, який визначає вміст чистого дорогоцінного металу в сплаві, повідомляють у Держпродспоживслужбі. Її позначають тризначним числом, яке показує, скільки частин золота міститься у 1 000 частинах сплаву.

Наприклад, якщо на прикрасі є клеймо 585, це означає, що в ній міститься 58,5% чистого золота, а решта 41,5% припадає на інші метали. Їх додають для того, щоб змінити властивості виробу, зокрема зробити його міцнішим, твердішим або надати певного відтінку.

В Україні для ювелірних виробів законодавством передбачені такі проби золота:

375 проба – містить 37,5% чистого золота;

проба – містить 37,5% чистого золота; 500 проба – 50% дорогоцінного металу;

проба – 50% дорогоцінного металу; 585 проба – 58,5% золота;

проба – 58,5% золота; 750 проба – 75% золота;

проба – 75% золота; 958 проба – 95,8% золота;

проба – 95,8% золота; 999 проба – 99,9% чистого золота.

Чим вища проба, тим більше дорогоцінного металу міститься у виробі. Відповідно, за однакової ваги прикраси з вищою пробою зазвичай коштують дорожче. Водночас важливо враховувати, що проба не є єдиним чинником формування ціни: значення мають також дизайн, складність виготовлення, бренд і наявність дорогоцінного каміння.

Яка проба золота найдорожча та чому

Найдорожчою за вмістом чистого дорогоцінного металу є 999 проба. Вона містить 99,9% золота, тому її часто називають практично чистим золотом. Такий метал використовують передусім для виготовлення банківських злитків, інвестиційних монет та окремих ювелірних виробів.

Наступною за вмістом золота є 958 проба, у якій частка дорогоцінного металу становить 95,8%. Такі вироби також мають високу цінність, проте трапляються в ювелірній торгівлі рідше, ніж прикраси з нижчими пробами.

Зверніть увагу! Досить поширеною є 750 проба, яка містить 75% чистого золота. Її використовують для виготовлення дорогих ювелірних прикрас. Водночас 585 проба залишається популярним варіантом для повсякденних виробів, оскільки має вдале співвідношення вмісту золота та міцності сплаву.

Річ у тім, що чисте золото є відносно м'яким металом. Через це прикраси з дуже високою пробою можуть легше деформуватися або дряпатися під час щоденного використання. Саме тому нижчі проби, зокрема 585, часто виявляються практичнішими для каблучок, ланцюжків і браслетів.

Отже, якщо порівнювати однакову вагу виробів, найдорожчим за вмістом дорогоцінного металу буде золото 999 проби. Однак під час купівлі прикрас варто враховувати не лише цифри на клеймі, а й призначення виробу, його міцність та вартість виготовлення.

До речі, ми писали, що вітрини магазинів та онлайн-маркетів рясніють прикрасами, виготовленими з медичного золота. Вони блищать, мають золотистий відтінок і на перший погляд нічим не поступаються ювелірним виробам, хоча насправді це не так.