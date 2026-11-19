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Як жінка натрапила на коштовність

Історію Шеллі Казінс, бабусі п'ятьох онуків, розповіли в New York Post із посиланням на інформагентство SWNS. Британка захопилася пошуком скарбів чотири роки тому, а в серпні вирушила разом із групою однодумців на острів Шеппі у графстві Кент.

Упродовж п'яти годин їй траплявся лише непотріб, аж поки близько обіду прилад не подав черговий сигнал. На глибині приблизно 30 сантиметрів у свіжозораній землі жінка відкопала хрест, який спочатку сприйняла за біжутерію. Однак згодом у наметі колеги припустили, що прикраса виготовлена зі справжнього золота.

Це ніби здійснення мрії кожного копача з металошукачем. Таке трапляється лише раз у житті… Я дуже рада, що врятувала його. Якби плуг пройшовся там ще раз, він міг би зачепити хрест і розламати його навпіл– розповіла щасливиця журналістам.

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Вона також зізналася, що була вкрай засмучена необхідністю передати артефакт на експертизу, адже звикла залишати всі знахідки в себе. "Я знаю, що, найімовірніше, більше ніколи його не побачу", – сказала Шеллі. Водночас британка рада, що реліквія може опинитися в належному місці, а не припадати пилом у її шафі.

Про хрест вагою 10,6 грама повідомили уповноваженого фахівця – відповідно до чинної процедури декларування скарбів. З'ясувалося, це середньовічний золотий релікварій, на одному боці якого зображено розп'яття Ісуса Христа, а на іншому – Діву Марію з немовлям. Наразі виріб досліджують у Британському музеї.

Утім, остаточного рішення щодо того, кому належатиме старовинна річ, поки не ухвалено, як і не визначено її офіційної вартості. Якщо знахідку придбають у межах передбаченої законодавством процедури, жінка може розраховувати на певну грошову винагороду, яку розділить із власником земельної ділянки.

Цікаво! За оприлюдненими в мережі неофіційними даними, ціна коштовності може сягати щонайменше 20 тисяч фунтів стерлінгів (близько 27 тисяч доларів).

До слова, у жовтні 1532 року маєток на острові відвідали король Генріх VIII та його майбутня дружина Анна Болейн. Шеллі припускає, що артефакт може бути пов'язаний із монаршою парою, хоча жодних доказів цього наразі немає. А от координати самого поля не розголошують, побоюючись появи нелегальних копачів.

Де розташований острів Шеппі: дивіться на карті

Нагадаємо, нещодавно пощастило й одному ентузіастові в Австралії: за допомогою металошукача чоловік знайшов золотий самородок, близько 940 грамів якого припадає на чистий дорогоцінний метал.