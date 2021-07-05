Чемпіонат Європи з футболу зараз у самому розпалі. За перемогу на футбольному полі будуть боротися гравці з Англії, Іспанії, Італії та Данії. Євро-2020 стало історичним для України, оскільки наша збірна уперше дійшла до ¼.

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Публічні компанії

Найбільші футбольні клуби Європи є активними учасниками фондових ринків. Х едлайнерами торгів на біржі є:

Манчестер Юнайтед,

Ювентус,

Боруссія Дортмунд,

Арсенал.

Ба більше, навіть, існує окремий індекс акцій провідних футбольних клубів, який отримав назву Stoxx Europe Football. Індекс був створений у 2002 році завдяки угоді між Ф ранкфуртською біржею та індексом Dow Jones. У базу розрахунку цього індексу входять акції низки футбольних команд Європи. Винятком є Манчестер Юнайтед. Цікаво, що протягом останніх років цей індикатор зростав в рази швидше більшості акцій провідних європейських компаній.

Піонери IPO

Найпривабливішими акціями на ринку є цінні папери двох футбольних клубів: Манчестер Юнайтед та Ювентус. Манчестер Юнайтед вийшов на Лондонську фондову біржу ще в 1991 році. Згодом клуб пішов з британської торговельної площадки та розмістив свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі у 2012 році, де йому вдалося залучити понад 230 мільйонів доларів. В ході цього розміщення інвестори купили 16 мільйонів акцій вартістю 14 доларів кожна. Актуальна вартість активів Манчестер Юнайтед в Нью-Йорку коливається на рівні 15,33 долара, а ринкова капіталізація компанії становить 2,5 мільярда доларів.

У серпні 2018 року ціна акцій злетіла до пікової позначки – 26 доларів за актив. Попри, те що зараз цінні папери англійського клубу коштують майже вдвічі менше, вони мають потенціал знову злетіти до свого історичного максимуму.

Також цікавим інструментом для інвестицій можуть стати й акції італійського футбольного клубу Ювентус. З 2001 року активи футбольного клубу торгуються на Міланській фондовій біржі. Акції клубу подорожчали більше, ніж у два рази у 2018 році – з 0,7 долара до 1,7 долара за актив. Це сталося після того, як всесвітньо відомий Кріштіану Роналду погодився грати за італійський гранд. Зараз вартість цінних паперів італійців зупинилася на рівні 0,73 долара, ринкова капіталізація футбольного клубу становить 972 мільйони доларів. Звичайно, котирування акцій Ювентуса мають волатильний характер і часто залежить від результатів команди. Попри все ці активи є досить цікавим інвестиційним інструментом.

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Не варто спостерігати – краще заробляти

Перегляд матчів Євро-2020 може принести не лише насолоду та яскраві емоції, але й непоганий дохід. А все тому, що на акціях провідних футбольних клубів можна непогано заробити. Зокрема, йдеться про активи Juventus Football Club SPA. Прекрасним помічником у цій ситуації може стати торгова платформа Libertex від Forex Club, яка є офіційним спонсором відомих футбольних клубів Tottenham Hotspur і Valencia CF.

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Зручний інтерфейс, проста процедура реєстрації та доступ до термінала з будь-якого мобільного пристрою (через додатки для операційних систем iOS і Android) – все це є безперечними перевагами Libertex, завдяки яким платформа завоювала популярність у новачків та досвідчених інвесторів по всьому світу. Для того, щоб почати вигідно інвестувати достатньо зробити декілька простих кроків:

відкрити та поповнити рахунок,

вибрати актив,

визначитися із сумою і напрямком угоди,

обрати напрямок угоди – "в ріст" або "в зниження".