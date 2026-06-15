Какова сумма пенсии при стаже 41 год?

При стаже 41 год, по состоянию на 2026, человек может выйти на пенсию в 60 лет, сообщает ПФУ.

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Дело в том, что на данный момент минимум для выхода на заслуженный отдых в 60 лет составляет – 33 года страхового стажа. Для другого возраста требования следующие:

в 63 года минимум для выхода на пенсию в настоящее время – 23 года страхового стажа;

минимум для выхода на пенсию в настоящее время – 23 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

При расчетах учтем еще такие факторы:

у человека был доход 10 тысяч гривен;

он выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

Важно! Все расчеты производились с помощью пенсионного калькулятора.

Если опираться на приведенные выше данные, пенсия составит ориентировочно – 4,6 тысячи гривен.



Какой будет пенсия при стаже 41 год в 2026 году, если зарплата составляла 10 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор

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