Чи буде пенсія, якщо ніколи не працював офіційно

Розмір пенсії залежить від багатьох факторів. Зокрема, кількості страхового стажу, який встигла набути особа, а також рівня її доходу.

Чи можна отримати пенсію, якщо не набув достатньо стажу?

Особа, що не набула достатньо стажу, не має права на пенсію, повідомляє ПФУ. Водночас такий громадянин може отримати спеціальну допомогу, що призначається:

непрацюючій особі;

коли вона досягла віку 65 років;

і не має достатньо стажу для виходу на пенсію.

Зверніть увагу! Наразі мінімум стажу для виходу на пенсію в 65 років – 15 років.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін ї їмайнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,

– наголошує ПФУ.

Розраховується така допомога індивідуально. Так звана "соціальна пенсія" обчислюється як різниця між:

прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб;

та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні 6 місяців.

До слова, наразі українці мають можливість вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Для цього у 2026 році потрібно набути не менш як 33 роки страхового стажу.

Щоб вийти на заслужений відпочинок в 63 роки необхідно менше. В цьому випадку буде достатньо – 23 років страхового стажу.