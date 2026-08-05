Можно ли получить пенсию, если не приобрел достаточного стажа?

Лицо, не имеющее достаточного стажа, не имеет права на пенсию, сообщает ПФУ. В то же время, такой гражданин может получить специальное пособие, которое назначается:

неработающему человеку;

когда он достиг возраста 65 лет;

и не имеет достаточного стажа для выхода на пенсию.

Обратите внимание! В настоящее время минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет составляет 15 лет.

Временное пособие перечисляется лицу каждые шесть месяцев с учетом изменений в его имущественном положении и среднемесячном совокупном доходе и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату,

– подчеркивает ПФУ.

Рассчитывается такое пособие индивидуально. Так называемая "социальная пенсия" определяется как разница между:

прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц;

и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние 6 месяцев.

К слову, в настоящее время украинцы имеют возможность выйти на пенсию, начиная с 60 лет. Для этого в 2026 году необходимо накопить не менее 33 лет страхового стажа.

Чтобы выйти на заслуженный отдых в 63 года, необходимо меньше. В этом случае будет достаточно 23 лет страхового стажа.