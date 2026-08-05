Чи можна отримати пенсію, якщо не набув достатньо стажу?

Особа, що не набула достатньо стажу, не має права на пенсію, повідомляє ПФУ. Водночас такий громадянин може отримати спеціальну допомогу, що призначається:

непрацюючій особі;

коли вона досягла віку 65 років;

і не має достатньо стажу для виходу на пенсію.

Зверніть увагу! Наразі мінімум стажу для виходу на пенсію в 65 років – 15 років.

Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін ї їмайнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,

– наголошує ПФУ.

Розраховується така допомога індивідуально. Так звана "соціальна пенсія" обчислюється як різниця між:

прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб;

та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні 6 місяців.

До слова, наразі українці мають можливість вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Для цього у 2026 році потрібно набути не менш як 33 роки страхового стажу.

Щоб вийти на заслужений відпочинок в 63 роки необхідно менше. В цьому випадку буде достатньо – 23 років страхового стажу.