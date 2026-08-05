Чи можна отримати пенсію, якщо не набув достатньо стажу?
Особа, що не набула достатньо стажу, не має права на пенсію, повідомляє ПФУ. Водночас такий громадянин може отримати спеціальну допомогу, що призначається:
- непрацюючій особі;
- коли вона досягла віку 65 років;
- і не має достатньо стажу для виходу на пенсію.
Зверніть увагу! Наразі мінімум стажу для виходу на пенсію в 65 років – 15 років.
Тимчасова допомога перераховується особі кожні шість місяців з урахуванням змін ї їмайнового стану та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату,
– наголошує ПФУ.
Розраховується така допомога індивідуально. Так звана "соціальна пенсія" обчислюється як різниця між:Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб;
- та середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за останні 6 місяців.
До слова, наразі українці мають можливість вийти на пенсію, починаючи з 60 років. Для цього у 2026 році потрібно набути не менш як 33 роки страхового стажу.
Щоб вийти на заслужений відпочинок в 63 роки необхідно менше. В цьому випадку буде достатньо – 23 років страхового стажу.