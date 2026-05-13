Чи буде пенсія, якщо маєш 29 років стажу

Від кількості стажу залежить час виходу на пенсію. Також цей показник впливає на розмір пенсійної виплати, яку матиме особа.

Чи достатньо буде 29 років стажу, аби вийти на пенсію у 2026 році?

29 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 2026, повідомляє ПФУ.

Наразі мінімальні вимоги до кількості стажу, залежно від віку такі:

для виходу на пенсію в 60 років , мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію складає – 33 роки страхового стажу;

, мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію складає – 33 роки страхового стажу; в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

– 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Зауважимо, ці норми діють цьогоріч. До 2028 року мінімуми для 60 та 63 років зростатимуть, йдеться у Законі України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Яка буде пенсія при наявності 29 років стажу зараз?

При наявності 29 років стажу, можна піти на пенсію в 63 роки. Також, проводячи розрахунки, врахуємо такі фактори:

особа мала дохід 15 тисяч гривень;

йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Важливо! Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор.

За вказаних умов, пенсія складає орієнтовно – 5,6 тисячі гривень.



Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 29 років і дохід 15 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що важливо знати про стаж сучасним пенсіонерам?