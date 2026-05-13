Фінанси Фінансові новини Чи буде пенсія, якщо маєш 29 років стажу
13 травня, 22:59
3
Оновлено - 23:14, 13 травня

Чи буде пенсія, якщо маєш 29 років стажу

Анастасія Зорик
Основні тези
  • 29 років стажу достатньо, щоб вийти на пенсію у 2026 році у віці 63 років.
  • За наявності 29 років стажу і доходу 15 тисяч гривень, пенсія складе приблизно 5,6 тисячі гривень.
Слухати новину 01:00 хв

Від кількості стажу залежить час виходу на пенсію. Також цей показник впливає на розмір пенсійної виплати, яку матиме особа.

Чи достатньо буде 29 років стажу, аби вийти на пенсію у 2026 році?

29 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 2026, повідомляє ПФУ.

Читайте також Пенсії по інвалідності почали перевіряти жорсткіше: кому можуть зупинити виплати у травні

Наразі мінімальні вимоги до кількості стажу, залежно від віку такі:

  • для виходу на пенсію в 60 років, мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію складає – 33 роки страхового стажу;
  • в 63 роки – 23 роки страхового стажу;
  • в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Зауважимо, ці норми діють цьогоріч. До 2028 року мінімуми для 60 та 63 років зростатимуть, йдеться у Законі України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Яка буде пенсія при наявності 29 років стажу зараз?

При наявності 29 років стажу, можна піти на пенсію в 63 роки. Також, проводячи розрахунки, врахуємо такі фактори:

  • особа мала дохід 15 тисяч гривень;
  • йде на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Важливо! Розрахунки проведемо через пенсійний калькулятор.

За вказаних умов, пенсія складає орієнтовно – 5,6 тисячі гривень.


Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 29 років і дохід 15 тисяч / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що важливо знати про стаж сучасним пенсіонерам?

  • З 1 січня 2004 року в Україні існує поняття страхового стажу. Раніше його називали трудовим. Тепер ці поняття прирівняні. Тобто, трудовий стаж зараховують в страховий, згідно з записами у трудові книжці (чи завдяки іншому документальномі підтвердженню).

  • Наразі в страховий стаж зараховують періоди за які сплачено ЄСВ. Але ці внески мають бути не менше мінімальних. 

  • Мінімальний страховий внесок визначається як 22% від мінімальної заробітної плати, станом на зараз. Тобто, тепер це 22% від 8 647 гривень – 1 902,34 гривні на місяць. 