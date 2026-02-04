Які роки не входять у страховий стаж у 2026 році

Стаж це надзвичайно важливий показник при виході на пенсію. Він впливає не тільки на розмір виплати. Також від кількості стажу залежить час виходу на заслужений відпочинок.

Скільки треба стажу, аби вийти на пенсію у 2026 році?

У 2026 році змінились мінімуми стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки, повідомляє Пенсійний фонд.

Скільки потрібно стажу, аби піти на пенсію зараз

аби вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати щонайменше – 33 роки стажу;

у 63 роки – мінімум 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Який стаж не враховується зараз?

Не всі періоди роботи враховуються в стаж у 2026 році. Йдеться, зокрема, про час, коли особа працювала неофіційно. Фактично, в стаж зараховуються виключно періоди, за які сплачено ЄСВ, повідомляє ПФУ.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску,

– вказує ПФУ.

Зауважимо, що розмір ЄСВ визначається індивідуально. Це податок, що становить 22% від заробітної плати особи.

Важливо! ЄСВ сплачує роботодавець. Цей податок не вираховується із зарплати, він нараховується "зверху".

Що ще важливо знати про стаж зараз?