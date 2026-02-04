Що важливо знати про ці виплати?

У повідомленнях в мережі йдеться про те, що це частина допомоги від європейськи партнерів. Аби зареєструватись у програмі, необхідно перейти за посиланням.

Читайте також Пільги та виплати: що може отримати людина з III групою інвалідності в Україні

Проте, як повідомляє ЦПД, насправді це шахрайство. Такої програми наразі не існує.

Насправді це шахрайство. Жодної подібної програми європейські партнери не оголошували. Інформація про реальні виплати завжди публікується на офіційних ресурсах компетентних осіб або структур,

– вказує ЦПД.

Метою поширення цих неправдивих даних є намір:

викрасти персональні дані користувачів;

а також заволодіти їхніми банківськими рахунками.

Українцям важливо не втрачати пильність та дбати про свою безпеку. Для цього не варто переходити за посиланнями, що викликають у вас недовіру, а також передавати свої персональні дані невідомим особам.

Цікаво, що цифра 6 318 гривень не є випадковою. Адже саме таку величину використовують при розрахунку допомоги від ООН, зазначає Благодійний фонд "Право на захист".

Яку допомогу від ООН можуть отримати українці?