Какие годы не входят в страховой стаж в 2026 году

Стаж это чрезвычайно важный показатель при выходе на пенсию. Он влияет не только на размер выплаты. Также от количества стажа зависит время выхода на заслуженный отдых.

Сколько надо стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году?

В 2026 году изменились минимумы стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года, сообщает Пенсионный фонд.

Сколько нужно стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас

чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь минимум – 33 года стажа;

в 63 года – минимум 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Какой стаж не учитывается сейчас?

Не все периоды работы учитываются в стаж в 2026 году. Речь идет, в частности, о времени, когда лицо работало неофициально. Фактически, в стаж засчитываются исключительно периоды, за которые уплачен ЕСВ, сообщает ПФУ.

Период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, получения выплат по отдельным видам социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности), включается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса,

– указывает ПФУ.

Заметим, что размер ЕСВ определяется индивидуально. Это налог, что составляет 22% от заработной платы лица.

Важно! ЕСВ уплачивает работодатель. Этот налог не вычитается из зарплаты, он начисляется "сверху".

Что еще важно знать о стаже сейчас?