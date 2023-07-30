Шахрайство – це одна із серйозних проблем для будь-якої країни та людини. У Monobank розповіли про ситуацію зі своєї сторони, а також – про боротьбу з цією проблемою.

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Гороховський про шахрайство з картками Monobank

Перш за все стало відомо, що шахрайські махінації, які зафіксував кредитор, можна оцінити у понад 111 мільйонів гривень. Найбільше злочинних дій припадає на такі категорії операцій з банківськими картками:

Соціальна інженерія;

Несанкціонований доступ до інформації або систем зберігання інформації без використання технічних засобів;

Для прикладу, суди можна віднести отримання даних про персональний доступ до картки, які можуть отримати під тиском, шляхом обманом, або будь-яким іншим приводом;

Фальшиві збори коштів чи волонтерські ініціативи;

Виманювання даних;

Втрата картки чи/ або девайсу.

Гороховський про шахрайство за картками Monobank / Фото з телеграму Олега Гороховського

У дописі Олег Гороховський наголосив, що у Monobank зуміли досягти дуже високого рівня протидії. За його словами, їхні моделі зупиняють понад "80% цього безумства". Бізнесмен також підкреслив, якби цього не було, то цифри з махінаціями були б у 3 – 4 рази вищими.

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