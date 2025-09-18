Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку на 25 базисних пунктів. Це було зроблено для того, щоб підтримати ринок праці та зменшити інфляційний тиск. Однак, як правило, коли ФРС знижує ключову процентну ставку, то долар стосовно інших валют слабшає. На сьогодні це рішення вже відобразилося на курсі гривні в Україні.

Як вплинуло рішення щодо зниження процентної ставки ФРС на долар?

Економіст Олег Гетман розповів для 24 Каналу, що ситуація навколо зниження процентної ставки ФРС є одним із фактором впливу на курс гривні щодо інших валют в Україні.

За його словами, зараз ми маємо таку історію посилення євро та послаблення долара, а це, своєю чергою, відбивається на курсі гривні.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Зміни курсів між доларом та гривнею та євро ми побачили вже, по суті, вчора-позавчора, бо рішення щодо ставки ФРС було зрозуміле завчасно. Крім того, воно вже відобразилося на курсі валют.

Як каже Гетман, коли знижується процентна ставка, то американська валюта стає для інвесторів менш цікавою. Відповідно вони намагаються переключитися на інші валюти, а в першу чергу це євро.

Чим важлива процентна ставка США Вона є одним із головним інструментом, яким ФРС може регулювати економіку США. Саме завдяки ставці, банки позичають гроші один одному на певний термін. Наразі новий діапазон ставки складає 4 – 4,25%.

Зниження ставки ФРС впливає на:

Прибутки для інвесторів, адже чим нижча ставка, тим нижча дохідність за американськими активами, як-от облігації, депозити тощо.

Відтік капіталу інвесторів відбувається через нижчу дохідності, а відтак вони продають долари для купівлі іншої валюти.

Чи змінився курс гривні?

Гетман зауважує, що останніми днями на ринку помітне послаблення долара, а євро навпаки посилюється.

Своєю чергою, те саме відобразилось на українській валюті щодо цих валют: долар залишився стабільним, або навіть трохи просів, а гривня щодо долара укріпилася,

– каже економіст Гетман.

А от стосовно євро, гривня стала слабшою, але не тому, що в Україні вона слабшає, а через те, що змінився курс пари долар-євро.

Зауважте! Станом на 18 вересня, за даними НБУ, офіційний курс долара становить 41,19 гривні, що нижче від показника на початку робочого тижня. Натомість офіційний курс євро складає 48,77 гривні, що на майже 40 копійок нижче від ціни на початку робочого тижня.

Всі події останнього часу натякають інвесторам про те, що США не є такою цікавою юрисдикцією для інвестицій. А тому краще вкладати у щось інше, аніж в американське виробництво чи долар,

– мовить пан Олег.

Відтак, зараз інвестори вкладають більше у євро. Крім того, розглядають і вкладають у виробництво Великої Британії, Японії тощо.

Що відомо про рішення ФРС щодо зниження процентної ставки?