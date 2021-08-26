Статус головної резервної валюти світу: мільярдер з США б'є на сполох через майбутнє долара

Легендарний американський інвестор та бізнесмен Джеффрі Гундлах занепокоєний діями США щодо економіки. На його думку, все виглядає так ніби американській владі неважливо чи втратить долар статус головної резервної валюти світу.

Гундлах, якого називають "королем облігацій", вже протягом досить тривалого періоду проявляє песимістичну позицію щодо майбутнього долара. Forbes оцінюює капітал бізнесмена у 2,2 мільярда доларів.

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Що буде з доларом

Засновник та глава інвестиційної компанії DoubleLine Capital переконаний, що протягом наступних кількох років долар буде втрачати позиції проти інших валют. За даними Business Insider, наразі індекс долара коливається на рівні 92,89. Гундлах додав, що така ситуація виникла через чинну економічну політику США.

Ми керуємо нашою економікою так, ніби ми не зацікавлені в підтримці статусу глобальної резервної валюти,

– наголосив інвестор.

Індекс долара Це співвідношення долара США до кошика із шести ключових валют світу: євро, ієна, фунт стерлінга, канадський долар, шведська крона, швейцарський франк.

Американський інвестор занепокоєний майбутнім долара / Фото Unsplash

Фактор Китаю

Китай – це один із головних конкурентів США. Джеффрі Гундлах вважає, що після пандемії коронавірусу статус найсильнішої економіки світу перейшов саме до Китайської Народної Республіки (КНР), а не до Штатів. Інвестор зазначив, що американська економіка загалом відновлюється завдяки споживанню, більшість якого йшла прямо з Китаю. Гундлах також підмітив, що економіка Китаю зростає шаленими темпами, і за оцінками деяких економістів, має потенціал стати найбільшою у світі до 2028 року.

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Китай не приховував того факту, що він прагне стати глобальним гравцем і мати хоча б місце за столом світової резервної валюти,

– заявив американський інвестор.

Крім того, він наголосив що борг США дуже швидко збільшується, і очевидно, що долар на шляху до втрати статусу головної резервної валюти світу. У липневому інтерв'ю CNBC Гундлах сказав, що долар США приречений в довгостроковій перспективі, проте на короткій дистанції валюта буде зміцнювати свої позиції.