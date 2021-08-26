Статус главной резервной валюты мира: миллиардер из США бьет тревогу из-за будущего доллара

Легендарный американский инвестор и бизнесмен Джеффри Гундлах обеспокоен действиями США относительно экономики. По его мнению, все выглядит так, как будто американской власти неважно потеряет ли доллар статус главной резервной валюты мира.

Гундлах, которого называют "королем облигаций", уже в течение довольно длительного периода проявляет пессимистическую позицию относительно будущего доллара. Forbes оцениваете капитал бизнесмена в 2,2 миллиарда долларов.

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Что будет с долларом

Основатель и глава инвестиционной компании DoubleLine Capital убежден, что в течение следующих нескольких лет доллар будет терять позиции против других валют. По данным Business Insider, пока индекс доллара колеблется на уровне 92,89. Гундлах добавил, что такая ситуация возникла из-за действующей экономической политики США.

Мы управляем нашей экономикой так, будто мы не заинтересованы в поддержке статуса глобальной резервной валюты,

– отметил инвестор.

Индекс доллара Это соотношение доллара США к корзине из шести ключевых валют мира: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона, швейцарский франк.

Американский инвестор обеспокоен будущим доллара / Фото Unsplash

Фактор Китая

Китай – это один из главных конкурентов США. Джеффри Гундлах считает, что после пандемии коронавируса статус сильнейшей экономики мира перешел именно к Китайской Народной Республики (КНР), а не к Штатам. Инвестор отметил, что американская экономика в целом восстанавливается благодаря потреблению, большинство которого шло прямо из Китая. Гундлах также заметил, что экономика Китая растет бешеными темпами, и по оценкам некоторых экономистов, имеет потенциал стать крупнейшей в мире до 2028 года.

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Китай не скрывал того факта, что он стремится стать глобальным игроком и хотя бы занять место за столом мировой резервной валюты,

– заявил американский инвестор.

Кроме того, он отметил что долг США очень быстро увеличивается, и очевидно, что доллар на пути к потере статуса главной резервной валюты мира. В июльском интервью CNBC Гундлах сказал, что доллар США обречен в долгосрочной перспективе, однако на короткой дистанции валюта будет укреплять свои позиции.