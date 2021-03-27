Статки, яких не існує: чому Каньє Вест заробляє набагато менше, ніж усі думають

Джерело:Forbes
Американські ЗМІ оприлюднили дані що, статки Каньє Веста становлять майже 7 мільярдів доларів. Чому це фантазія, створена навколо неіснуючих продажів, та скільки насправді заробляє репер – читайте далі.
Bloomberg повідомив, що бренд кросівок Каньє Веста Yeezy та колаборації Yeezy з Gap оцінюються в 4,7 мільярда доларів. У матеріалі також без подробиць згадують про активи у розмірі 1,7 мільярда доларів. Проте за оцінками Forbes, реальні статки репера становлять 1,8 мільярда доларів.
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Цілком можливо, що музикант та підприємець намагається створити ілюзію, що він заробляє набагато більше. Оптимістичну бізнес-манеру Каньє Веста часто порівнюють з підходом Дональда Трампа, який переконує, що будь-який його бренд має внутрішню цінність незалежно від фактичних доходів.
Скарбницею фінансового щастя Каньє Веста називають його бренд Yeezy, який створює кросівки в співпраці з Adidas. Репер підписав угоду зі спортивним гігантом на 10 років. Бренд Yeezy на 100% належить Весту. Минулого року дохід компанії зріс на 30% до 1,7 мільярда доларів проти 1,3 мільярда у 2019 році.Цікаво, що остання модель кросівок 450еCloudWhite була розпродана за кілька хвилин.
Усе це допомогло Весту досягнути вражаючих результатів у 2020 році, збільшивши свої статки на 191 мільйон доларів у вигляді роялті. Тоді як операційний дохід бренду минулого року склав 214 мільйонів доларів.
Yeezy / Фото unsplash
Співпраця з сервісом Yeezy та музична кар'єра дозволили Весту заробити чималі статки. Репер є власником нерухомості, вартість якої оцінюють в понад 100 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про кілька ранчо у Вайомінгу та будинки в Лос-Анджелесі.
Паралельно Каньє Вест встиг накопичити борг у розмірі 56 мільйонів доларів. Додамо, що сюди не включили сайт Yeezy Supply, вартість якого, за словами репера, становить 1,5 мільярда доларів.
Попри те, що Каньє Вест заробив більшість своїх грошей як фешн-магнат, він досі є одним з найпопулярніших артистів у світі. Тож, його пісні приносять йому чималий прибуток кожного року. Так само як з брендом Yeezy, репер міг заробити мільйони на роялті, як це робили музиканти від Шакіри до Боба Ділана минулого року.
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Вест та його дружина Кім Кардашян можливо і розірвали романтичні стосунки, але вони продовжують співпрацювати у сфері бізнесу.
Зокрема, йдеться про те, що репер володіє долею в компанії Кім Кардашян Skims, яка створює одяг, в тому числі й для дому. Компанія зробила значний стрибок під час пандемії коронавірусу.
Команда Каньє Веста наполягає на тому, що угода Yeezy x Gap коштує приблизно 1,5 мільярда доларів. Проте, Bloomberg інформує, що реальна сума зовсім інша – 970 мільйонів доларів. Видання Forbes не надає значення цим цифрам, поки продукти не надійдуть у продаж.
Угода, яка була анонсована в червні, стала причиною стрімкого росту акцій Gap, а генеральний директор компанії Соня Сінгал на початку місяця заявила про її "великий потенціал". Однак, досі не було продано жодного предмета з цієї лінії одягу.Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій у експертів Forex Club.