Altos Labs – це компанія, яка має не меті боротися зі старінням, створивши технологію для продовження життя людей. Інвестиційна компанія Джеффа Безоса поки що ніяк не прокоментувала цю інформацію. Також наразі невідомо скільки саме мільярдер міг інвестувати у розвиток амбітного проєкту.
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Ілон Маск пожартував над Джеффом Безосом
Мільярдери є конкурентами відразу у кількох сферах. Одне з наймасштабніших протистоянь Безоса та Маска розгортається у космічній галузі. Засновник компанії SpaceX прокоментував твіт, який повідомляв про інвестиції Джеффа Безоса у стартап Altos Labs.
А якщо не спрацює, то подасть в суд на смерть,
– написав Ілон Маск.
Ілон Маск тролить Джеффа Безоса / Фото Getty Images
Річ у тому, що протягом останнього часу конкуренція між мільярдерами вийшла на новий рівень. Головна причина – космічна компанія Blue Origin, яка належить Джеффу Безосу, подала до суду на NASA через контракт агентства з компанією SpaceX Ілона Маска.
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Цікаві новини про мільярдерів:
- Мільярдери Ілон Маск та Джефф Безос ведуть активну боротьбу за космос. Вони знаходяться в епіцентрі нової космічної гонки, яка буквально допоможе їм спалити їхні капітали. І, схоже, що вони обидва хочуть виграти.
- Бізнесмени Ілон Маск, Джефф Безос та Річард Бренсон створили власні космічні компанії, у розвиток яких вони вкладають мільярди доларів. Проте, на гроші, які багатії готові вкладати у космічну гонку, можна врятувати від голоду 41 мільйон людей.
- Організація ProPublica отримала доступ до конфіденційних податкових документів та розкрила декілька фінансових секретів найбагатших людей світу. Зокрема, колишнього генерального директора Amazon Джеффа Безоса, який, як мінімум, два роки не сплачував податок на прибуток.