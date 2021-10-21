По данным Института перспективных исследований , с 18 марта 2020 до 15 октября 2021 капиталы богатейших людей США увеличились на 2,1 триллиона долларов. Их коллективное состояние выросло на 70% – с 3 триллионов долларов до более 5 триллионов долларов.

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Миллиардеры в мире и США устанавливают новые рекорды

Согласно c данным Insider , с 18 марта 2020 до 18 марта 2021 состояние самых богатых людей мира выросли на 4 триллиона долларов. Однако за этот период не только богачи увидели большие суммы на своих счетах, но и увеличилась непосредственная количество миллиардеров.

Специалисты из компании Wealth-X выяснили, что в 2020 году количество людей с миллиардными доходами в мире пересекла отметку в 3000 человек. Это новый рекорд. Только в США эта цифра выросла с 614 до 745 за последний год.

Рекордсменом стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который по данным Forbes является самым богатым человеком мира с капиталом в 219,9 миллиарда долларов. С марта 2020 года его капитал увеличился на 184,8 миллиарда долларов. Ранее лидерами этого рейтинга были основатель Amazom Джефф Безос и французский бизнесмен Бернар Арно. Недавно Маск даже потролил Джеффа Безоса , с которым они давно конкурируют.

Капиталы миллиардеров из первой тройки Forbes:

Джефф Безос – 198,1 миллиарда долларов;

Бернар Арно – 183,5 миллиарда долларов.

Капиталы Джеффа Безоса с марта 2020 года по октябрь 2021 года увеличились на 79,2 миллиарда долларов, Билла Гейтса – на 34,4 миллиарда долларов, Марка Цукерберга – 62,9 миллиарда долларов, Уоррена Баффета – 34,7 миллиарда долларов.