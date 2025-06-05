Ілон Маск стрімко "біднішає" через сварку з Трампом: скільки втратив бізнесмен

Ілон Маск та Дональд Трамп публічно посварилися в соціальних мережах. Це призвело до різкого зменшення статків бізнесмена.

Ілон Маск втратив десятки мільярдів доларів за день

Мільярдер та бізнесмен Ілон Маск за день став біднішим на 34 мільярди доларів. Головна причина – сварка з президентом США Дональдом Трампом, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Наразі капітал Маска оцінюють в 334,5 мільярда доларів. Попри суттєві втрати Маск залишається найбагатшою людиною у світі.

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Сварка між Маском та Трампом спалахнула після того, як бізнесмен покинув команду президента США. Зокрема, Дональд Трамп заявив, що розчаруйся в мільярдерів. Тоді як Маск написав у соціальній мережі X, що без його підтримки Трамп не виграв би вибори у 2024 році. Нагадаємо, що Маск інвестував у президентську кампанію Трампа, щонайменше, 288 мільйонів доларів.

Далі – більше! Маск розкритикував Республіканську партію та Трампа за те, що вони не виконують свої обіцянки щодо зменшення державного дефіциту. У відповідь Трамп сказав, що найшвидше цієї мети можна досягнути, скасувавши державні субсидії та контракти з компаніями Маска.

Маск натомість заявив, що готовий скинути справжню бомбу. За його словами, ім'я Трампа було у файлах Джеффрі Епштейна – американського фінансиста, якого звинуватили в торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації та організації проституції.

Ба більше, він пригрозив, що компанія SpaceX може припинити розробку проєкту космічного корабля Dragon, який доставляє астронавтів на Міжнародну космічну станцію, проте пізніше змінив думку.

Важливо! Крім того, Маск написав, що Дональду Трампу потрібно оголосити імпічмент. На думку мільярдера, на посаді його має замінити віцепрезидент Джей Ді Венс.

На тлі сварки Маска та Трампа компанії Tesla зафіксувала найбільший у своїй історії обвал на фондовому ринку. Виробник електрокарів впав в ціні на 152 мільярди доларів ринкової капіталізації, за даними CNBC.