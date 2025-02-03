Сколько Илон Маск потратил на кампанию Трампа

Журналисты проанализировали документы Федеральной избирательной комиссии и выяснили, сколько именно Илон Маск потратил на предвыборную кампанию Дональда Трампа и других республиканцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно последним данным, Илон Маск стал крупнейшим политическим донором в избирательном цикле 2024 года. Кроме того, добавляют, что самый богатый человек мира сыграл важную роль в создании America PAC. Это организация, работавшая в поддержку Трампа и привлекшая на его кампанию 263 миллиона долларов.

Тогда как Илон Маск потратил на поддержку Трампа, по меньшей мере, 288 миллионов долларов. В частности, известно, что миллиардер указал в декларации вклад в размере 11,2 миллиона долларов в America PAC на "стимулирование подписания петиций".

К теме! По состоянию на 3 февраля 2025 года капитал Илона Маска оценивают в 433 миллиарда долларов. С начала года он стал богаче на 699 миллионов долларов, по данным Bloomberg.

Кроме того, в конце октября 2024 года Маск организовал лотерею по раздаче по миллиону долларов среди зарегистрированных избирателей, подписавших специальную петицию. На эту "акцию" Маск потратил 52 миллиона долларов.

Обратите внимание! Ставка Илона Маска на Трампа максимально сработала. Ведь сразу за несколько дней после победы Дональда Трампа его состояние выросло на более чем на 26 миллиардов долларов. В целом состояние самых богатых людей мира увеличилось на более чем 60 миллиардов долларов.