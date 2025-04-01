Здебільшого йдеться про нерухомість, проте ключовими стали інші активи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на щорічний рейтинг найбагатших людей у світі, складений Forbes USA.

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Які статки Дональда Трампа

Як зазначає видання, американський президент продав акції своєї збиткової соціальної мережі, внаслідок чого у нього залишилася частка, що коштує приблизно стільки ж, скільки вся його нерухомість разом узята. Він зайнявся криптовалютами, які додали сотні мільйонів до його капіталу.

За даними Forbes USA, найдорожчий актив Дональда Трампа зараз – Trump Media and Technology Group, материнська компанія соцмережі Truth Social. Її вартість оцінюється у 2,6 мільярда доларів, попри те, що компанія у 2024 році зазнала збитків на 401 мільйон доларів.

Трейдери, які люблять Трампа, як і раніше, підвищують ціни на акції... Вони (акції Truth Social – 24 Канал) втратили більш як половину своєї вартості, але це все ще становлять багатомільярдну частку в статках президента,

– ідеться у статті.

Загальні інвестиції Трампа в нерухомість аналітики оцінюють в 1,1 мільярда доларів:

приватний клуб-курорт Mar-a-Lago у Палм-Біч вартістю 368 мільйонів доларів;

10 гольф-клубів у шести штатах на 338 мільйонів доларів;

гольф-курорт Trump National Doral Miami у Флориді вартістю 248 мільйонів доларів;

частка в 30% у хмарочосі 1290 Avenue of the Americas на Мангеттені орієнтовною вартістю 252 мільярдів доларів.

Також американський президент володіє розкішними особняками та виноробнею, зокрема 4 будинками у Флориді вартість близько 88 мільйонів доларів, а також ранчо у Каліфорнії за 44 мільйонів доларів. Стільки ж вартує президентська виноробня у Вірджинії

Крім того, Дональд Трамп володіє літаком Trump Force One – це Boeing 757-200 1991 випуску за 12 мільйонів доларів. Відомо, що до списку найбагатших американців за версією Forbes президент США вперше потрапив 43 роки тому, у 1982 році, коли його статки оцінювалися у 200 мільйонів доларів.