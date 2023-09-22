За старлінки більше, ніж вся Європа

За словами Олександр Федієнко, голови парламентського підкомітету з питань кібербезпеки, українці платять за термінали Маска більше, ніж вся Європа разом.

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Федієнко для розрахунку взяв відкриті джерела інформації та виявив, що зараз в Україні знаходиться приблизно 140 – 150 тисяч терміналів Starlink.

Відтак з них 45 тисяч терміналів надані партнерами. А решта – приблизно понад 100 тисяч, купували українці самі й платять за них також самостійно.

Зараз класична абонентська плата за послугу Starlink, з урахуванням всього, складає десь 105 доларів щомісяця,

– каже Олександр Федієнко.

Зверніть увагу! У цю суму входять вартість пакета та вартість на проведення валютної операції. Крім того, українці платять за це з гривні на долар, а це також накладні витрати.

Яка загальна сума

У підсумку виходить, що українці щомісяця сплачують SpaceX приблизно 10 мільйонів доларів. Інколи ця сума може бути навіть більшою. Втім найцікавіше, що в Європі всього 80 тисяч старлінків. Відповідно, платять європейці менше.

На мій погляд, Україна у вигляді громадян сплачує більше грошей компанії SpaceX, аніж уся Європа разом. Можемо казати, що ми є самим великим клієнтом компанії,

– пояснює нардеп.

Він додає, що інколи дивно слухати про те, що Україну хочуть обмежити у використанні старлінків, коли вони сплачують таку велику суму щомісяця компанії.