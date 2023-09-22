Німеччині не уникнути критики

Енергетичні зв'язки Німеччини та Росії все ще міцні. Компанія Securing Energy for Europe GmbH, яка підтримується платниками податків, відновила з Росією торгівлю скрапленим газом.

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Зверніть увагу! Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) – це колишній підрозділ російського "Газпрому", яку після енергетичної кризи в Європі націоналізували. Ця компанія планує з наступного місяця завантажувати російський СПГ, вироблений на Ямальському заводі Сибіру.

Відтак вантаж зі скрапленим газом прямуватиме до Індії, але у будь-якому випадку Німеччина порушила обіцянку більше не працювати з російським газом.

Це суперечить практично всьому, що німецький уряд говорив на цю тему в минулому,

– сказав Крістіан Лейє, член парламенту від опозиційної групи "Ліва партія".

Європа збільшує імпорт СПГ

Європейський союз почав все більше покладатися на торгівлю СПГ. Все через те, що Росія обмежила постачання трубопровідного газу. Відтак деякі європейські країни фактично збільшили імпорт російського скрапленого газу. Це пояснюють тим, що регіон нібито оновлює енергетичну інфраструктуру.

Цікаво! Німеччина виступає проти закупівлі СПГ з Росії, але все ще не забороняє робити цього. Компанії вже поінформовані Берліном, що будуть вживатися відповідні заходи щодо виключення закупівель російського СПГ.