За старлинки больше, чем вся Европа

По словам Александра Федиенко, председателя парламентского подкомитета по вопросам кибербезопасности, украинцы платят за терминалы Маска больше, чем вся Европа вместе.

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Федиенко для расчета взял открытые источники информации и обнаружил, что сейчас в Украине находится примерно 140 – 150 тысяч терминалов Starlink.

Из них 45 тысяч терминалов предоставлены партнерами. А остальные – примерно свыше 100 тысяч, покупали украинцы сами и платят за них тоже самостоятельно.

Сейчас классическая абонентская плата за услугу Starlink, с учетом всего, составляет где-то 105 долларов ежемесячно,

– говорит Александр Федиенко.

Обратите внимание! В эту сумму входят стоимость пакета и стоимость проведения валютной операции. Кроме того, украинцы платят за это с гривны на доллар, а это тоже накладные расходы.

Какая общая сумма

В итоге выходит, что украинцы ежемесячно платят SpaceX примерно 10 миллионов долларов. Иногда эта сумма может быть даже больше. Впрочем, самое интересное, что в Европе всего 80 тысяч старлинков. Соответственно, европейцы платят меньше.

По моему мнению, Украина в виде граждан платит больше денег компании SpaceX, чем вся Европа вместе. Можем говорить, что мы являемся самым крупным клиентом компании,

– объясняет нардеп.

Он добавляет, что иногда странно слушать, что Украину хотят ограничить в использовании старлинков, когда они платят такую большую сумму ежемесячно компании.