Чи дійсні старі банкноти євро

Насамперед варто зазначити, що банкноти євро першої серії, випущені у 2002 році, залишаються дійсними. Євроцентробанк підтверджує, що вони зберігають статус законного платіжного засобу та свою номінальну вартість, а також продовжують перебувати в обігу паралельно з новішою серією "Європа".

В Україні з огляду на це також діють чіткі правила обміну, зокрема НБУ забороняє банкам та обмінним пунктам відмовляти в прийманні євро лише через рік емісії або номінал купюри.

Тож євро зразка 2002 року мають приймати на загальних умовах, якщо вони справжні та без значних пошкоджень. У випадку суттєвого зношення гроші можна відправити на інкасо – тобто іноземному банку для подальшого обміну. Щоправда, ця процедура платна, а розмір комісії фінустанова визначає самостійно.

Окремо нагадаємо, що банкноти номіналом 500 євро також залишаються дійсними, хоча їхній випуск уже припинили.

Старих банкнот поступово стає менше, адже євросистема вилучає їх "природним шляхом": купюри, які повертаються до центральних банків, замінюють новішими. Однак це не означає, що громадянам потрібно поспішати обмінювати чи витрачати євро першої серії.

До слова, а вже незабаром на валюту чекає масштабне оновлення – перше за понад 20 років. Варіанти дизайну представили громадськості у двох концепціях: європейська культура, річки й птахи.