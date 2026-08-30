Чи дійсні старі банкноти євро
Насамперед варто зазначити, що банкноти євро першої серії, випущені у 2002 році, залишаються дійсними. Євроцентробанк підтверджує, що вони зберігають статус законного платіжного засобу та свою номінальну вартість, а також продовжують перебувати в обігу паралельно з новішою серією "Європа".
В Україні з огляду на це також діють чіткі правила обміну, зокрема НБУ забороняє банкам та обмінним пунктам відмовляти в прийманні євро лише через рік емісії або номінал купюри.
Тож євро зразка 2002 року мають приймати на загальних умовах, якщо вони справжні та без значних пошкоджень. У випадку суттєвого зношення гроші можна відправити на інкасо – тобто іноземному банку для подальшого обміну. Щоправда, ця процедура платна, а розмір комісії фінустанова визначає самостійно.
Окремо нагадаємо, що банкноти номіналом 500 євро також залишаються дійсними, хоча їхній випуск уже припинили.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Старих банкнот поступово стає менше, адже євросистема вилучає їх "природним шляхом": купюри, які повертаються до центральних банків, замінюють новішими. Однак це не означає, що громадянам потрібно поспішати обмінювати чи витрачати євро першої серії.
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