Яку купюру євро більше не друкують

Не пощастило банкноті номіналом 500 євро, яка належить до першої серії європейської валюти. В обіг її ввели з 1 січня 2002 року, розповідає Європейський центральний банк.

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Однак з 2013 року у Європі почали друкувати другу серію валют. Вона отримала назву "Європа" і зображення принцеси з грецької міфології.

Серію впроваджували поступово, потягом кількох років. Вона включала шість номіналів – 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Усі купюри отримали нові елементи захисту і стали більш довговічними. Однак серія "загубила" номінал у 500 євро. Ця банкнота не увійшла до серії "Європа" та не випускається з 27 квітня 2019 року.

Однак 500 євро залишаються дійсним платіжним засобом.

Як і всі євробанкноти, купюра 500 євро завжди зберігає свою вартість і її можна обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,

– наголосили в ЄЦБ,

Чому відмовилися від 500 євро

Купюру в 500 євро полюбили шахраї: її частіше за інші підроблювали, використовували в операціях, пов'язаних з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків.

Ба більше, 500 євро навіть прозвали "Бен Ладеном" серед купюр, адже її дуже легко і досить непомітно можна було перевезти. Адже мільйон євро такими купюрами важив усього 2,2 кілограма і міг поміститися у звичайну сумку з-під ноутбука.

Тому 500 євро вирішили не друкувати. Наразі банки поступово вилучають усі 500 євро, які досі залишилися в обігу.

Таким чином, 500 євро залишаються дійсними, і банки та обмінники зобов'язані їх обмінювати. Але знайти такі купюри можна рідко, бо вони вже 7 років, як не друкуються.

Нагадаємо, усі старі банкноти євро першої серії 2002 року залишаються законним платіжним засобом і можуть використовуватися для розрахунків та обміну.