Яку купюру євро більше не друкують
Не пощастило банкноті номіналом 500 євро, яка належить до першої серії європейської валюти. В обіг її ввели з 1 січня 2002 року, розповідає Європейський центральний банк.
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Однак з 2013 року у Європі почали друкувати другу серію валют. Вона отримала назву "Європа" і зображення принцеси з грецької міфології.
Серію впроваджували поступово, потягом кількох років. Вона включала шість номіналів – 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Усі купюри отримали нові елементи захисту і стали більш довговічними. Однак серія "загубила" номінал у 500 євро. Ця банкнота не увійшла до серії "Європа" та не випускається з 27 квітня 2019 року.
Однак 500 євро залишаються дійсним платіжним засобом.
Як і всі євробанкноти, купюра 500 євро завжди зберігає свою вартість і її можна обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,
– наголосили в ЄЦБ,
Чому відмовилися від 500 євро
Купюру в 500 євро полюбили шахраї: її частіше за інші підроблювали, використовували в операціях, пов'язаних з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків.
Ба більше, 500 євро навіть прозвали "Бен Ладеном" серед купюр, адже її дуже легко і досить непомітно можна було перевезти. Адже мільйон євро такими купюрами важив усього 2,2 кілограма і міг поміститися у звичайну сумку з-під ноутбука.
Тому 500 євро вирішили не друкувати. Наразі банки поступово вилучають усі 500 євро, які досі залишилися в обігу.
Таким чином, 500 євро залишаються дійсними, і банки та обмінники зобов'язані їх обмінювати. Але знайти такі купюри можна рідко, бо вони вже 7 років, як не друкуються.
Нагадаємо, усі старі банкноти євро першої серії 2002 року залишаються законним платіжним засобом і можуть використовуватися для розрахунків та обміну.