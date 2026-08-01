Який вигляд можуть мати нові євро

Для єврозони, до складу якої входить 21 країна, питання змін особливо чутливе, адже гроші нерідко стають уособленням національної символіки та культурної спадщини. Деталі розповіли на сайті Євроцентробанку, показавши відібрані зразки.

Наступний крок – за громадянами, які до 21 вересня мають обрати за допомогою голосування один із десяти варіантів дизайну. А вже наприкінці року керівна рада визначить фінальну концепцію.

Запропоновані варіанти дизайну представлені у двох тематичних категоріях, для кожної з яких обрали відповідні образи:

"Європейська культура" – портрети діячів із різних країн: Марії Каллас, Людвіга ван Бетховена, Марії Склодовської-Кюрі, Мігеля де Сервантеса, Леонардо да Вінчі та Берти фон Зутнер.

– портрети діячів із різних країн: Марії Каллас, Людвіга ван Бетховена, Марії Склодовської-Кюрі, Мігеля де Сервантеса, Леонардо да Вінчі та Берти фон Зутнер. "Річки й птахи" – будівлі європейських інституцій, а також пейзажі та птахи, як-от стінолаз, бджолоїдка, лелека тощо.

Варіанти дизайну різних номіналів євро: дивіться фото

Євробанкноти – це не просто засіб платежу, це одне з найнаочніших втілень Європи. Завдяки дизайну, що поєднує красу та зміст, вони зміцнюватимуть нашу спільну ідентичність,

– зазначила голова ЄЦБ Крістін Лагард.

Зауважимо, що серед представлених номіналів немає 500 євро. Їх випуск Євроцентробанк припинив у 2019 році, але всі надруковані раніше купюри залишаються законним платіжним засобом.

Нагадаємо, нинішній дизайн банкнот побудований на темі "Епохи та стилі Європи". На лицьовому боці зображені вікна й брами, а на зворотному – мости як уособлення зв'язку між країнами. Водночас жодна із цих споруд не існує в реальності: елементи зробили узагальненими, щоб не віддавати перевагу жодній із держав.