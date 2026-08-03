Як в Україні утилізовують гроші

Деталі про процес розповіли на платформі Нацбанку "Гаразд". Знищення купюр відбувається в повністю автоматичному режимі в Центральному сховищі в Києві, а також регіональних підрозділах.

Щороку регулятор вилучає близько 600 – 700 мільйонів штук через їхнє фізичне зношення. Водночас термін служби гривні безпосередньо залежить від розміру її номіналу:

банкноти низьких номіналів перебувають в обігу по 1 – 2 роки;

банкноти високих номіналів служать довше – 8 років і більше.

Старі купюри розрізають на дрібні фрагменти, а утворену масу або пресують у невеликі брикети за допомогою спеціального обладнання, або збирають у мішки.

На завершальному етапі залишки утилізують на полігонах твердих промислових відходів. Цим займаються спеціалізовані компанії, з якими Нацбанк уклав відповідні договори.

Важливо, що після такої обробки відновити гроші неможливо.

Як організовано процес в інших країнах

До слова, у США процес подрібнення непридатних банкнот автоматизували лише на початку 1980-х, а отриману сировину почали використовувати для виробництва картону, ізоляційних і покрівельних матеріалів, сувенірної продукції, а також розчинів для буріння нафтових свердловин.

До цього старі долари спалювали, що шкодило довкіллю через забруднення повітря. Банки по всій країні будували власні печі, а іноді користувалися послугами інших підприємств. Наприклад, у Філадельфії гроші певний час утилізовували в крематорії.