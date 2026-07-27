Як американці утилізують старі гроші

Щоправда, тривалість їхнього "життя" залежить від номіналу: одні купюри стають непридатними за кілька років, тоді як інші можуть служити десятиліттями, пише Федеральна резервна система США.

Коли до її банку повертаються гроші, їхню якість ретельно перевіряє спеціальне обладнання. В обіг повертають банкноти, що відповідають стандартам, а зношені – вилучають і знищують.

Наприклад, найбільший номінал у США найчастіше відкладають як заощадження, тож 100 доларів служать у середньому 24 роки. Натомість купюрами в 5 доларів значно частіше розраховуються за покупки, тож вони зношуються приблизно за 5,8 року.

Непридатні до використання гроші знищують і замінюють новими. Цікаво, що спершу американці звозили їх на спалювання до Вашингтона, однак згодом, аби скоротити витрати на транспортування, це дозволили робити безпосередньо на місцях.

Для цього банки ФРС по всій країні будували власні печі або ж шукали інші рішення, зокрема у Філадельфії навіть певний час користувався послугами крематорію. Зрештою, від способу довелося відмовитися через значне забруднення повітря.

Під тиском місцевих органів влади та Агенції з охорони довкілля вдалося знайти альтернативи – банкноти подрібнювали, шаткували або розтирати до волокнистої маси. На початку 1980-х нові сортувальні машини автоматизували процес знищення. Натомість отриману сировину почали використовувати для:

виробництва картону, покрівельних та ізоляційних матеріалів;

у складі бурових розчинів для нафтових свердловин;

створення сувенірної продукції, а також як паливо для електростанцій.

До слова, лише для банкноти у 2 долари регулятор не публікує середнього терміну служби через її обмежений обіг. Ці гроші рідко використовують у повсякденних розрахунках: через забобони та незвичність номіналу багато американців воліли не витрачати їх, а залишати як сувенір або колекційний екземпляр.