Що варто знати про старі гривні

Банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003 – 2007 років перестали бути засобами платежу з 2 березня 2026 року, повідомив Нацбанк. Це означає, що всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг та фінустанови більше не приймають ці купюри.

Головна причина такої заміни – природне зношення грошей, адже дрібні банкноти служать у середньому лише 2,5 року, тоді як монети здатні перебувати в обігу десятиліттями.

Окрім того, українці вже давно практично не використовували такий "дріб'язок" під час щоденних покупок, а перехід на уже звичні для громадян монети дозволяє державі та бізнесу суттєво заощаджувати на друку, перевезенні й зберіганні готівки.



Які паперові гривні вийшли з обігу у 2026 році / Фото НБУ

До слова, українці можуть без жодних обмежень та комісій обміняти виведені з обігу банкноти на монети або купюри інших номіналів. Для цього передбачено чіткі терміни та кілька варіантів:

у всіх відділеннях банків України – упродовж року з моменту вилучення, тобто до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк і ПУМБ) – упродовж трьох років, до 28 лютого 2029 року;

у Нацбанку – наразі безстроково.

Нагадаємо, паралельно регулятор поступово вилучає з готівкового обігу 200 та 500 гривень старих зразків. Однак такі купюри наразі залишаються дійсними платіжними засобами, тож спеціально обмінювати їх не потрібно. Процес триває непомітно для звичайних громадян, оскільки зношені та пошкоджені гроші поступово замінюють під час їхнього надходження до банків.