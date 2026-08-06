Які 500 гривень виводять з обігу

Один з етапів стартував ще в серпні 2024 року, коли Нацбанк розпочав вилучення 500 гривень зразків 2003 – 2007 років.

Однак такі гроші й досі залишаються дійсним платіжним засобом, а українці можуть без обмежень розраховуватися ними в магазинах.

Регулятор прагне поступово оновити готівку, адже банкноти старого зразка перебувають у використанні вже майже 20 років, і значна їх частина значно зносилася. Однак процес відбувається непомітно для звичайних громадян:

Нацбанк більше не підкріплює такими купюрами каси банків;

а фінустанови не видаватимуть такі гроші під час операцій.

Тож спеціально обмінювати 500 гривень українцям не потрібно.



Заміна старих 500 гривень на нові триває / Фото НБУ

Нагадаємо, що наразі в обігу перебувають нові банкноти такого номіналу зразка 2015 року, зокрема й модифіковані з патріотичним гаслом "Слава Україні! Героям Слава!" Окрім того, можна зустріти особливі пам'ятні екземпляри – до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди або до 30-річчя Незалежності України.

Нагадаємо, на зворотній стороні купюри зображено будівлю Києво-Могилянської академії, а на лицевій – водограй, що відтворює одну з головних філософських ідей мислителя.