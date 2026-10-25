Старі комп'ютерні кабелі можуть принести гроші: чи приймають їх на брухт

Чи приймають комп'ютерні кабелі та дроти на металобрухт

Так, старі комп'ютерні кабелі та дроти можна здати на металобрухт, якщо вони містять мідні або алюмінієві провідники. В Україні працюють спеціалізовані пункти, які закуповують кабельну продукцію, зокрема в ізоляції. Наприклад, компанії "Кабельбрухт" і "МеталБрухт" повідомляють про приймання мідних та алюмінієвих кабелів у різному стані.

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Здати можна різні види проводів, які залишилися після використання комп'ютерної техніки:

USB-кабелі та дроти для підключення периферійних пристроїв;

мережеві кабелі Ethernet, зокрема UTP;

кабелі живлення системних блоків і моніторів;

старі телефонні та інші сигнальні дроти;

кабелі від неробочих комп'ютерних комплектуючих.

Однак приймання залежить від конкретного пункту та складу кабелю. Наприклад, у мережевих проводах можуть бути мідні або оміднені жили, а в окремих виробах використовують алюміній. Тому перед поїздкою варто уточнити, чи приймають саме ваш тип кабелю.

Важливо! Оплачують передусім вміст кольорового металу, а не сам дріт як готовий виріб. Якщо провід тонкий, а його ізоляція товста, кількість металу на кілограм буде невеликою, що вплине на суму виплати.

Від чого залежить ціна комп'ютерних дротів і як підготувати їх до здавання

Насамперед вартість залежить від матеріалу провідника. Мідні кабелі зазвичай цінуються вище за алюмінієві. Також мають значення товщина жили, співвідношення металу та ізоляції, тип кабелю і загальна вага партії.

У нашому матеріалі про ціни на кабельний брухт зазначалися такі орієнтовні діапазони:

мідний кабель в ізоляції – 40–80 гривень за кілограм;

UTP-кабель – 25–50 гривень за кілограм;

UTP-кабель із фольгою – 20–40 гривень за кілограм.

Це наведені в джерелі орієнтири, а не гарантовані актуальні пропозиції для кожного пункту. Реальна ціна може відрізнятися залежно від регіону, характеристик кабелю та умов приймання.

Важливо! Перед здаванням бажано відсортувати дроти за типом, якщо це можливо. Знімати ізоляцію самостійно необов'язково: деякі пункти приймають кабелі в оболонці та очищують їх власним обладнанням. Випалювати ізоляцію не можна – під час горіння можуть утворюватися токсичні випари, а якість металу погіршується.

Щоб не витрачати час на пошуки, варто заздалегідь зателефонувати до пункту приймання, описати тип кабелю та приблизну вагу. Якщо дротів небагато, доцільно також порівняти запропоновану ціну з витратами на дорогу.

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