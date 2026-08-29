Скільки платять за мідний кабель

Найбільшу цінність на ринку мають мідні жили, тоді як алюмінієві вироби коштують значно дешевше, про що свідчать дані компанії "Кабельбрухт".

Остаточна виплата залежить від того, чи очищений метал від ізоляції, а також від перерізу та марки кабелю. В середньому приймальні пункти пропонують:

за мідний кабель в ізоляції – від 40 до 80 гривень за кілограм;

силовий мідний кабель – від 40 до 100 гривень;

UTP-кабель – від 25 до 50 гривень;

UTP з фольгою – від 20 до 40 гривень;

коаксіальний кабель – від 30 до 80 гривень;

зварювальний кабель – від 30 до 40 гривень;

телефонний кабель зв'язку – від 30 до 100 гривень;

і за слабкострумовий кабель – від 20 до 30 гривень за кілограм.

Найбільше можна заробити, якщо очистити мідь від ізоляційного шару. За чистий кольоровий метал на пункті прийому платять вже від 200 гривень за кілограм.

Яка ціна алюмінієвого брухту

Алюмінієвий кабель зазвичай коштує дешевше.

Зокрема, звичайний алюмінієвий кабель оцінюють від 5 до 25 гривень за кілограм; силовий – від 10 до 30 гривень, а СІП-дроти – від 5 до 30 гривень.

Водночас електротехнічні алюмінієві дроти та дроти АС можуть коштувати від 40 – 50 гривень за кілограм.

Окремо оцінюють вироби у свинцевій оболонці. Так, мідний кабель у такій захисній броні коштує в середньому 30 – 60 гривень за кілограм, а алюмінієвий – від 15 до 25 гривень.

Втім, сума виплати визначається не лише чистою вагою. На фінальний чек впливають товщина ізоляції, наявність броні, складність переробки та загальний обсяг партії. Адже за великі обсяги приймальні пункти часто пропонують додаткові націнки.

Нагадаємо, що шукати цінні метали найкраще у старій техніці, непотрібних предметах побуту, залишках ремонту тощо. Але зрізати діючі кабелі, дроти зв'язку чи електромережі, щоб здати на брухт, незаконно.