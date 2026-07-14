Чий портрет прикрашає 100 доларів США

Однак не всі знають, що на купюрі зображений не президент США, а людина, без якої історія країни могла б скластися зовсім інакше. Детальніше про Бенджаміна Франкліна розповідає Britannica.

Таку честь Франклін отримав завдяки своєму внеску у становлення американської держави, її економіки та інституцій. Чоловік був одним із батьків-засновників США, а також дипломатом і винахідником. Саме він одним із перших у колоніальній Америці виступав за створення надійної системи паперових грошей.

Ба більше, Франклін брав участь у друці банкнот, запроваджуючи перші елементи захисту від підробок. Його погляди ґрунтувалися на чесній праці, ощадливості та відповідальності, тож портрет на найвідомішій американській купюрі став символом не лише фінансової системи США, а й цінностей, на яких вона будувалася.



Бенджамін Франклін на 100 доларах США / Фото Pexels

Цікаво, що 100 доларів почали друкувати ще у ХІХ столітті, і перша готівка мала зовсім інший вигляд. У різні роки її прикрашали обличчя різних діячів, зокрема президента Авраама Лінкольна. Натомість Франклін з'явився на банкноті ФРС у 1914 році, і відтоді залишається незмінним елементом цього номіналу.

Нагадаємо, дизайн купюри неодноразово оновлювали – зокрема у 1929, 1996 та 2013 роках, додаючи захисні елементи. Однак усі ці долари залишаються платіжними засобами, тож рік емісії не може бути підставою для відмови в обміні готівки навіть в Україні.

До речі, останнім часом у США дедалі частіше лунають ідеї увічнити Дональда Трампа на грошах – попри чинний закон, який забороняє зображати на банкнотах живих людей. Сам президент публікував у соцмережах фантазійні макети зі своїм портретом на 100 доларах, а його однопартійці навіть внесли до Конгресу законопроєкт про заміну Франкліна. Утім, ця ініціатива так і не отримала підтримки.