Торгівля попри санкції: як США обходять заборону Китаю на експорт критично важливих ресурсів

Незвичайно великі обсяги сурми – металу, що використовується в акумуляторах, мікросхемах та антипіренах, – почали надходити до США з Таїланду та Мексики. Це відбулось після того, як Китай минулого року заборонив постачання до Америки.

Як американці обходять санкції

Китай є основним джерелом постачань сурми, а також галію і германію – мінералів, що використовуються в телекомунікаціях, виробництві напівпровідників і військовій промисловості. 3 грудня Пекін заборонив експорт цих матеріалів до США, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Китай обмежив доступ США до своїх ресурсів після того, як Вашингтон посилив заходи проти китайського сектора мікрочипів.

Зміна маршрутів постачань підкреслює гостру конкуренцію за контроль над критично важливими корисними копалинами.

Примітно! Дані про торгівлю вказують на перенаправлення постачань в США через треті країни – факт, який визнали та китайська влада.

За даними американської митниці, з грудня по квітень в США з Таїланду і Мексики було ввезено 3 834 тонни оксидів сурми – більше, ніж за три попередні роки разом узяті.

Таїланд і Мексика цього року увійшли до трійки найбільших імпортерів китайської сурми, хоча у 2023 році, останньому повному році до заборони, не входили навіть до першої десятки.

Цікаво! Сурма в Таїланді та Мексиці практично не видобувається.

Очікується, що у 2025 році імпорт сурми, галію і германію в США досягне або перевищить рівні до заборони – хоча і за вищою ціною.

Співзасновник і CEO цифрової платформи для відстеження перевезень Publican Рам Бен Ціон заявив, що, попри очевидні ознаки перевалки, за відкритими даними неможливо однозначно встановити, які компанії в цьому беруть участь.

Примітно! Законодавство США не забороняє американським компаніям закуповувати китайські сурму, галій або германій. Китайські постачальники можуть експортувати ці мінерали в інші країни, включаючи США, за наявності ліцензії.

За словами джерел видання, спочатку китайські закупівельники купують сировину у виробників. Потім транспортна компанія перенаправляє вантажі через іншу азіатську країну під виглядом заліза, цинку або навіть художніх матеріалів.

Як реагує влада КНР

У травні Китай розпочав кампанію боротьби з перевалкою та контрабандою стратегічно важливих копалин. Порушникам загрожують штрафи, заборони на експорт, а у серйозних випадках кримінальна відповідальність.

Важливо! Такі справи можуть каратися позбавленням волі на строк понад п'ять років.

Китайське законодавство поширюється і на угоди, які здійснюються за кордоном. Якщо під час експорту продавець не впевнився у кінцевому користувачеві товару, його також можуть притягнути до відповідальності.