Как американцы обходят санкции

Китай является основным источником поставок сурьмы, а также галлия и германия – минералов, используемых в телекоммуникациях, производстве полупроводников и военной промышленности. 3 декабря Пекин запретил экспорт этих материалов в США, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Китай ограничил доступ США к своим ресурсам после того, как Вашингтон ужесточил меры против китайского сектора микрочипов.

Изменение маршрутов поставок подчеркивает острую конкуренцию за контроль над критически важными полезными ископаемыми.

Примечательно! Данные о торговле указывают на перенаправление поставок в США через третьи страны – факт, который признали и китайские власти.

По данным американской таможни, с декабря по апрель в США из Таиланда и Мексики было ввезено 3 834 тонны оксидов сурьмы – больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.

Таиланд и Мексика в этом году вошли в тройку крупнейших импортеров китайской сурьмы, хотя в 2023 году, последнем полном году до запрета, не входили даже в первую десятку.

Интересно! Сурьма в Таиланде и Мексике практически не добывается.

Ожидается, что в 2025 году импорт сурьмы, галлия и германия в США достигнет или превысит уровни до запрета – хотя и по более высокой цене.

Соучредитель и CEO цифровой платформы для отслеживания перевозок Publican Рам Бен Цион заявил, что, несмотря на очевидные признаки перевалки, по открытым данным невозможно однозначно установить, какие компании в этом участвуют.

Примечательно! Законодательство США не запрещает американским компаниям закупать китайские сурьму, галий или германий. Китайские поставщики могут экспортировать эти минералы в другие страны, включая США, при наличии лицензии.

По словам источников издания, сначала китайские закупщики покупают сырье у производителей. Затем транспортная компания перенаправляет грузы через другую азиатскую страну под видом железа, цинка или даже художественных материалов.

Как реагируют власти КНР

В мае Китай начал кампанию борьбы с перевалкой и контрабандой стратегически важных ископаемых. Нарушителям грозят штрафы, запрета на экспорт, а в серьезных случаях уголовная ответственность.

Важно! Такие дела могут наказываться лишением свободы на срок более пяти лет.

Китайское законодательство распространяется и на сделки, которые осуществляются за рубежом. Если во время экспорта продавец не убедился в конечном пользователе товара, его также могут привлечь к ответственности.