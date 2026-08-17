Що відомо про нафтопровід між Сирією та Іраком

Так держава хоче уникнути майбутніх перебоїв через Ормузьку протоку, про що пише Reuters.

Протягом наступних двох років протока стане не актуальною. Вона перетвориться просто на ще одну водойму,

– заявив минулого тижня міністр фінансів США Скотт Бессент.

До початку конфлікту через Ормузьку протоку проходила п’ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу. За словами Бессента, "понад 50% або 70%" цих експортних обсягів натомість транспортуватимуться підземними трубопроводами.

Однак два джерела повідомили Reuters, що реалізація плану будівництва трубопроводу Ірак – Сирія триватиме вдвічі довше через необхідність створення нової інфраструктури та може зіткнутися з іншими перешкодами.

Ірак є однією з країн, які найбільше постраждали від блокування Ормузької протоки. До початку війни він експортував близько 3,6 мільйона барелів нафти на добу, переважно через нафтові термінали в районі Басри в Перській затоці.

Однак у липні через Ормузьку протоку Ірак відправив загалом лише 35,5 мільйона барелів, згідно з даними державної нафтової компанії SOMO.

Трубопровід, що сполучає нафтові родовища в районі Кіркука на півночі Іраку із сирійським середземноморським портом Баніяс, уже існує. Але він був серйозно пошкоджений під час воєн в Іраку та Сирії й не використовувався регулярно з 1980-х років.

За словами обох джерел, проєкт вимагатиме прокладання абсолютно нової інфраструктури, а не відновлення наявного трубопроводу, і коштуватиме щонайменше 15 мільярдів доларів. Частина нового трубопроводу проходитиме приблизно тим самим маршрутом, що й старий Кіркук – Баніяс.

Водночас навіть збережені ділянки старого трубопроводу не відповідають новим технічним характеристикам і тому не зможуть бути використані.

Друге джерело повідомило, що проєкт передбачатиме створення повністю нової інтегрованої системи нафтопроводів.

США привітали "відновлення та реконструкцію" трубопроводу, заявивши, що на першому етапі він матиме пропускну спроможність 2 мільйони барелів сирої нафти на добу. Це означатиме значне збільшення потужності старого трубопроводу, яка становила близько 300 тисяч барелів на добу. Це менше десятої частини обсягів нафти, які Ірак експортував через Ормузьку протоку до початку війни з Іраном.

За словами обох джерел, будівництво трубопроводу Ірак – Сирія займе близько чотирьох років. Але терміни можуть збільшитися через необхідність розчищення старої інфраструктури та отримання нових прав на використання земель від нової адміністрації Сирії.

Нагадаємо, що Ірак може навіть вийти з ОПЕК. Країна, зокрема, наполягає на збільшенні своєї квоти.

Ще весною експорт нафти з Іраку відчутно впав. Причиною є бойові дії на Близькому Сході.