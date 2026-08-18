Що відбувається з цінами на нафту

Іран заявив, що перейде до більш наступальної позиції, а США виключили продовження угоди про припинення вогню, що посилило побоювання щодо тривалих перебоїв із постачанням енергоносіїв, як пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 7 центів, або 0,08%, до 90,94 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 53 центи, або 0,63%, до 85,03 долара за барель.

На початку сесії ф'ючерси на Brent і WTI досягли найвищих рівнів відповідно до 30 і 31 липня.

Прогрес у мирних переговорах та відновлення руху нафтових танкерів через стратегічно важливу Ормузьку протоку зупинилися. І це створює загрозу затягування конфлікту, який США та Ізраїль розпочали ударами по Ірану 28 лютого.

Іран продовжить утримувати Ормузьку протоку закритою, доки США не виконають умови проміжної угоди, укладеної в червні. Про це заявив у вівторок головний іранський переговорник Мохаммад Бакер Калібаф у коментарі державним ЗМІ. Раніше Трамп назвав цю угоду "скасованою".

Заява Калібафа пролунала після того, як високопоставлений іранський чиновник повідомив Reuters у понеділок, що Іран перейде до "повністю наступальної" військової позиції, якщо дипломатичні зусилля щодо припинення війни остаточно проваляться.

Відсутність будь-якої угоди вплине на очікування щодо цін на нафту в четвертому кварталі, а також у 2027 році,

– сказав керівник досліджень енергетичного ринку банку DBS Сувро Саркар.

Втім, певні обсяги нафти все ж проходять через Ормузьку протоку. Хоча кількість суден, які перетинають її, залишається на однозначному рівні.

Saudi Aramco відновила завантаження нафти в районі протоки та пропонує вантажі для завантаження через перевалку з судна на судно біля Фуджейри в ОАЕ.

Окремо Іран веде переговори з Оманом щодо угоди про управління Ормузькою протокою і заявляє, що сторони близькі до домовленості. Водночас Трамп відреагував на ці переговори погрозою завдати удару по Оману, який є давнім партнером США у сфері безпеки.

Нагадаємо, що загалом 17 серпня, завершився 60-денний термін, який передбачений угодою між США та Іраном. Але домовленості між країнами так і не було досягнуто.

Однак, нафта може й дешевшати. Наприклад, ціни на нафту падали через зміну обсягу американських нафтових накопичень.