У центрі уваги тіньовий флот: які санкції США запровадили проти Ірану
США запровадили нові санкції проти Ірану. Офіційний Вашингтон сфокусував увагу на критично важливій галузі для Тегерану.
США запровадили нові санкції проти Ірану
Адміністрація Джо Байдена, який наразі є чинним президентом США, ввела нові санкції проти суден та організацій, які причетні до транспортування нелегальної іранської нафти. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Йдеться про 35 організацій і танкерів, які за даними Мінфіну США, причетні до діяльності тіньового флоту Ірану. Нові обмеження є доповнення до санкцій, які запровадили у жовтні. Крім того, ці санкції є відповіддю на ядерну загрозу з боку Ірану, яка наростає, та його атаки на Ізраїль.
Важливо! Офіційний Вашингтон має на меті зруйнувати "тіньовий" нафтовий флот Ірану, доходи від якого вкладають у розвиток військових технологій і підтримку дестабілізації в регіоні.
Американські санкції направлені на те, щоб уряд Ірану втратив ресурси, які потрібні для фінансування ядерної програми, виробництва ракет, дронів та підтримки терористичних угруповань у регіоні. Відтепер юридичним та фізичним особам заборонено співпрацювати з компаніями, які потрапили до санкційного списку.