Які 100 доларів приймають для обміну, а які – ні

Національний банк України чітко роз'яснив, які долари обов'язково мають приймати банки та обмінники, а які – ні. Зокрема, йдеться про купюри номіналом 100 доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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У Нацбанку наголосили, що всі долари, які були випущені з 1914 року є дійсними. Це стосується й банкнот номіналом 100 доларів. Рік їхнього випуску та дизайн, який неодноразово змінювали, не впливають на ситуацію.

Нагадаємо, купюру в 100 доларів нового зразка ввели в обіг в 2013 році.

Водночас банки мають право відмовлятися проводити операції з деякими доларами. Йдеться про купюри доларів з такими ознаками: