США запровадили нові санкції проти Ірану

Адміністрація Джо Байдена, який наразі є чинним президентом США, ввела нові санкції проти суден та організацій, які причетні до транспортування нелегальної іранської нафти. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Йдеться про 35 організацій і танкерів, які за даними Мінфіну США, причетні до діяльності тіньового флоту Ірану. Нові обмеження є доповнення до санкцій, які запровадили у жовтні. Крім того, ці санкції є відповіддю на ядерну загрозу з боку Ірану, яка наростає, та його атаки на Ізраїль.

Важливо! Офіційний Вашингтон має на меті зруйнувати "тіньовий" нафтовий флот Ірану, доходи від якого вкладають у розвиток військових технологій і підтримку дестабілізації в регіоні.

Американські санкції направлені на те, щоб уряд Ірану втратив ресурси, які потрібні для фінансування ядерної програми, виробництва ракет, дронів та підтримки терористичних угруповань у регіоні. Відтепер юридичним та фізичним особам заборонено співпрацювати з компаніями, які потрапили до санкційного списку.