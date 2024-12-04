США ввели новые санкции против Ирана

Администрация Джо Байдена, который сейчас является действующим президентом США, ввела новые санкции против судов и организаций, что причастны к транспортировке нелегальной иранской нефти. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о 35 организациях и танкерах, которые по данным Минфина США, причастны к деятельности теневого флота Ирана. Новые ограничения являются дополнением к санкциям, которые ввели в октябре. Кроме того, эти санкции являются ответом на ядерную угрозу со стороны Ирана, которая нарастает, и его атаки на Израиль.

Важно! Официальный Вашингтон имеет целью разрушить "теневой" нефтяной флот Ирана, доходы от которого вкладывают в развитие военных технологий и поддержку дестабилизации в регионе.

Американские санкции направлены на то, чтобы правительство Ирана потеряло ресурсы, которые нужны для финансирования ядерной программы, производства ракет, дронов и поддержки террористических группировок в регионе. Отныне юридическим и физическим лицам запрещено сотрудничать с компаниями, которые попали в санкционный список.