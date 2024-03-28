Підсанкційний Дерипаска передав акції австрійської компанії Strabag іншій фірмі, яка зареєстрована в російській юрисдикції у Росії. При цьому право власності компанії-посередника невідоме.

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Що відому про продаж акцій Strabag

Частку російського олігарха у Strabag оцінювали в 1,62 мільярда доларів. Згідно з останніми даними фірма Rasperia Trading Limited з реєстрацією на Кіпрі, яку контролює Дерипаска, передасть свою частку цінних паперів Strabag компанії "Іліадіс". Крім того‚ австрійська компанія повідомила‚ що не здатна ідентифікувати людей, які стоять за "Іліадіс".

Цікаво! Згідно з документами російської компанії, "Іліадіс" зареєстрували як компанія 12 липня 2023 року.

Ба більше, фірма зробила запит до влади Австрії із проханням вивчити це питання та додала, що вони працюють на основі припущення, що вище згаданий пакет акцій заморожено санкціями Європейського Союзу.

До чого тут Raiffeisen Bank International

Рішення Олега Дерипаски може бути першим кроком до угоди з австрійського банку Raiffeisen Bank International‚ який прагне вивести з Росії власні прибутки. У цій ситуації варто зважати на кілька моментів:

Raiffeisen Bank – це найбільший банк з країн Заходу‚ який продовжує працювати у Росії;

Кредитор має на меті придбати приблизно 24% акцій компанії Strabag;

Ця складна угода – спроба банку вивести з Росії частину своїх прибутків‚ які застрягли там через санкційні обмеження. Йдеться про мільярди.

Проте у Strabag додали, що не може прогнозувати, як вплине на угоду Raiffeisen продаж її акцій компанії "Іліадіс". До того ж ця угода буде проходити через Росію та може стати однією з найбільших західних угод у країні з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

США проти угоди з Дерипаскою

Американські чиновники тиснуть на австрійський банк‚ аби добитися відмови від плану‚ який включає підсанкційного російського олігарха. Зокрема‚ США вимагали‚ щоб кредитор надав інформацію про осіб та компанії‚ які залучені до угоди. Також уряд США вважає‚ Олег Дерипаска виграє від укладання цієї угоди.

Додають‚ офіційний Вашингтон‚ найімовірніше‚ зірве цю угоду. Крім того‚ втручання США також може призвести до посилення тиску на австрійський банк, який досі обробляє міжнародних платежів для росіян на мільярди євро.