Подсанкционный Дерипаска передал акции австрийской компании Strabag другой фирме, которая зарегистрирована в российской юрисдикции в России. При этом право собственности компании-посредника неизвестно.

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Что известно о продаже акций Strabag

Долю российского олигарха в Strabag оценивали в 1,62 миллиарда долларов. Согласно последним данным фирма Rasperia Trading Limited с регистрацией на Кипре, которую контролирует Дерипаска, передаст свою долю ценных бумаг Strabag компании "Илиадис". Кроме того, австрийская компания сообщила, что не способна идентифицировать людей, которые стоят за "Илиадис".

Интересно! Согласно документам российской компании, "Илиадис" зарегистрировали как компания 12 июля 2023 года.

Более того, фирма сделала запрос к властям Австрии с просьбой изучить этот вопрос и добавила, что они работают на основе предположения, что выше упомянутый пакет акций заморожен санкциями Европейского Союза.

При чем здесь Raiffeisen Bank International

Решение Олега Дерипаски может быть первым шагом к сделке с австрийским банком Raiffeisen Bank International, который стремится вывести из России собственные доходы. В этой ситуации следует учитывать несколько моментов:

Raiffeisen Bank – это крупнейший банк из стран Запада, который продолжает работать в России;

Кредитор имеет целью приобрести примерно 24% акций компании Strabag;

Эта сложная сделка – попытка банка вывести из России часть своих доходов, которые застряли там из-за санкционных ограничений. Речь идет о миллиардах.

Однако в Strabag добавили, что не может прогнозировать, как повлияет на сделку Raiffeisen продажа ее акций компании "Илиадис". К тому же эта сделка будет проходить через Россию и может стать одной из крупнейших западных сделок в стране с начала полномасштабного вторжения в Украину.

США против сделки с Дерипаской

Американские чиновники давят на австрийский банк, чтобы добиться отказа от плана, включающего подсанкционного российского олигарха. В частности, США требовали, чтобы кредитор предоставил информацию о лицах и компаниях, вовлеченных в сделку. Также правительство США считает, что Олег Дерипаска выиграет от заключения этого соглашения.

Добавляют, официальный Вашингтон, скорее всего, сорвет эту сделку. Кроме того, вмешательство США также может привести к усилению давления на австрийский банк, который до сих пор обрабатывает международных платежей для россиян на миллиарды евро.