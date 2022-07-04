США внесли 5 компаній з Китаю до чорного списку: що сталося й реакція Пекіна

США є одним із флагманів підтримки України після повномасштабного нападу Росії. Офіційний Вашингтон уже запровадив численні санкції проти агресора. Нещодавно, у зв'язку з цим, американці звернули увагу на кілька китайських компаній.

США звинуватили 5 китайських компаній в порушенні санкцій, які були запровадженні проти Росії та співпраці з державою-агресоркою у військовій сфері. У відповідь США вирішили діяти та заблокувати для цих фірм доступ до американських технологій, повідомляє Міністерство торгівлі.

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США внесли до чорного списку 5 китайських компаній

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну США запровадили широкий спектр санкцій проти держави-агресорки. В тому числі йдеться про заборону експорту певних високотехнологічних продуктів. Наприклад, високотехнологічних напівпровідників. Це стосується як Росії, так і Білорусі.

Додання китайських компаній до списку на заборону на експорт, який демонструє, що офіційний Вашингтон готовий піти на посилення напруги з Китаєм через зв'язки з Москвою та вимагати дотримання санкційної політики. До цього переліку потрапили:

Connec Electronic;

King Pai Technology;

Sinno Electronics;

Winninc Electronic;

World Jetta Logistics.

У Міністерстві торгівлі США заявили, що вище перераховані фірми продовжують надавати підтримку військовій та оборонно-промисловій базі Росії, а ці дії суперечать інтересам національній безпеці США та їхній міжнародній політиці.

У США наголосили, що вони та їхні союзники й партнери, й надалі будуть відмовляти російським військовим у доступі до технологій та предметів, які їм необхідні для скоєння звірств – незалежно від джерела та місця їхнього розташування.

Реакція Китаю

Водночас в американському відомстві не пояснили конкретний характер порушень і не висунули звинувачення проти уряду Китаю щодопорушення санкцій США проти Росії.

У Піднебесній очікувано виступили проти внесення китайських компаній до чорного списку США та заявили про намір вживати необхідні заходи задля захисту своїх компаній. Йдеться у заяві Міністерства торгівлі Китаю.

У Китаї висловили сподівання, що США відмовляться від цього кроку та припинять "переслідувати" фірми з Піднебесної, пише Reuters.