"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів постачання природного газу до ЄС означає, що цей місяць став першим в історії, коли Євросоюз імпортував більше газу у зрідженому стані зі Сполучених Штатів, ніж трубами з Росії", — мовиться у дописі.

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Він також наголосив, що зменшення російської пропозиції паралельно змушує ЄС зменшувати попит на газ, щоб підготуватися до зими.

Обсяги постачання природного газу з Росії та США до Європи / Інфографіка Міжнародного енергетичного агентства

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