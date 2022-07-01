"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів постачання природного газу до ЄС означає, що цей місяць став першим в історії, коли Євросоюз імпортував більше газу у зрідженому стані зі Сполучених Штатів, ніж трубами з Росії", — мовиться у дописі.

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Він також наголосив, що зменшення російської пропозиції паралельно змушує ЄС зменшувати попит на газ, щоб підготуватися до зими.

Обсяги постачання природного газу з Росії та США до Європи / Інфографіка Міжнародного енергетичного агентства

Нагадаємо! У США, після запровадження потужні обмеження щодо Росії, почали видобувати більше сирої нафти. За минулий тиждень вперше за постпандемійний період видобуток досяг рівня 12,1 мільйона барелів на добу. Такі дані поступово наближають США до обсягів видобутку, які були до пандемії.

Газовий шантаж Росії Нагадаємо, Росія змушує шантажем платити "недружні країни" за газ рублями, що абсолютно суперечить раніше підписаним договорам, оскільки там чітко прописане євро як валюта. Тим, хто відмовляється, країна-агресорка припиняє постачання блакитного палива. Деякі держави принципово відмовляються відкривати рахунки в рублях: зокрема Болгарія, Польща, Нідерланди, Данія. Але, на жаль, низка компаній таки піддалася російському шантажу та відкрила рахунки у рублях. До прикладу, такий рахунок має італійська компанія. Також компанії з Німеччини, Франції, Угорщини, Чехії, Словаччини, Словенії продовжують отримувати російський газ. Ймовірно, і вони мають такі рахунки.

Russia's recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia



The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND — Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022

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