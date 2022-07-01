"Нещодавнє різке скорочення Росією обсягів постачання природного газу до ЄС означає, що цей місяць став першим в історії, коли Євросоюз імпортував більше газу у зрідженому стані зі Сполучених Штатів, ніж трубами з Росії", — мовиться у дописі.
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Він також наголосив, що зменшення російської пропозиції паралельно змушує ЄС зменшувати попит на газ, щоб підготуватися до зими.
Обсяги постачання природного газу з Росії та США до Європи / Інфографіка Міжнародного енергетичного агентства
Russia's recent steep cuts in natural gas flows to the EU mean this is the 1st month in history in which the EU has imported more gas via LNG from the US than via pipeline from Russia— Fatih Birol (@fbirol) June 30, 2022
The drop in Russian supply calls for efforts to reduce EU demand to prepare for a tough winter pic.twitter.com/YmjvRN39ND